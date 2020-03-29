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شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى ترقص على ألحان أغنية الراب فى فيديو جديد من الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع انستجرام، وهى ترقص على ألحان أغنية bella لمغنى الراب الشهير Gims، والتى ظهرت فيها من داخل منزلها أثناء قضائها لفترة الحجر الصحى المنزلى.
وسرعان ما حصدت الخميسي على عدد كبير من التعليقات والإعجابات من قبل متابعيها وأصدقائها، ووصل عدد مشاهدات الفيديو لأكثر من 12 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة من طرحه.
لقاء الخميسي
وجهت الخميسى، أمس، رسالة حب وشكر لأطباء مصر لدورهم الكبير فى ظل الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا، وقالت فى فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، "رسالة حب لأطباء مصر ومعاونيهم وكل الطاقم الطبى المساعد.. أنتو الجيش الخفى اللى بتحموا مصر وشعب مصر.. أشكركم علي مجهودكم وعلي وقتكم وعلى تعبكم معانا.. أرواحنا فى أيديكم يارب يوفقكم دايما للخير ربنا معاكمن بنحبكم جدا وبنحترمكم".
من ناحية أخرى، اعتذرت الفنانة لقاء الخميسى عن فيلم "للبنات فقط" التى كانت من المفترض أن تشارك فى بطولته بسبب ارتباطها بعدد من الأعمال، وهو من تاليف أيمن سليم وإخراج سيد الحسينى ويشارك فى بطولته كل من الفنانة جينا سليم ومنة جلال ولى لى قاسم.
وكرمت مؤخرا لقاء الخميسى فى ختام فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، التى أقيمت بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف الذي قدم العديد من الأعمال الناجحة فى مشواره الفنى.
وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.
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