شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى ترقص على ألحان أغنية الراب فى فيديو جديد من الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع انستجرام، وهى ترقص على ألحان أغنية bella لمغنى الراب الشهير Gims، والتى ظهرت فيها من داخل منزلها أثناء قضائها لفترة الحجر الصحى المنزلى.

وسرعان ما حصدت الخميسي على عدد كبير من التعليقات والإعجابات من قبل متابعيها وأصدقائها، ووصل عدد مشاهدات الفيديو لأكثر من 12 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة من طرحه.



لقاء الخميسي

وجهت الخميسى، أمس، رسالة حب وشكر لأطباء مصر لدورهم الكبير فى ظل الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا، وقالت فى فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، "رسالة حب لأطباء مصر ومعاونيهم وكل الطاقم الطبى المساعد.. أنتو الجيش الخفى اللى بتحموا مصر وشعب مصر.. أشكركم علي مجهودكم وعلي وقتكم وعلى تعبكم معانا.. أرواحنا فى أيديكم يارب يوفقكم دايما للخير ربنا معاكمن بنحبكم جدا وبنحترمكم".

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