شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان بطل فيلم Bad Education القادم 25 أبريل على HBO والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة HBO، أول لقطات من فيلم الدراما الجديد Bad Education، المبنى على أحداث حقيقية، ومن المقرر أن يصل منصة البث فى 25 أبريل المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية، العمل مدته ساعة و 43 دقيقة، ويدور فى إطار كوميديا ودراما، واحتوى الفيديو الترويجى على مشاهد مشوقة، تشجع المشاهدين على إنتظار العمل.

فيلم Bad Education، من بطولة النجم العالمى هيو جاكمان، جنبا إلى أليكس وولف، أليسون جاني، جيرالدين فيسواناثان، كاثرين ناردوتشي ستيفاني كورتزوبا، راي رومانو، أناليج أشفورد، جيمي تاترو، بات هيلي، ويلكر وايت، العمل الجديد من إخراج: كوري فينلي، وتأليف الكاتب مايك ماكوفسكي.

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ويدور فيلم Bad Education، حول اكتشاف أكبر فضيحة اختلاس مدرسة عامة في التاريخ.

كما تجهز شبكة HBO، محاكاة ساخرة حول العائلة البريطانية المالكة تصوّر رسوماً كاريكاتيرية لشخصيات بارزة فيها، منها الأمير جورج وعمته ميجان العصرية، وذلك عبر منصة HBO Max، التى تذيع المسلسل في مايو المقبل، وحسب جريدة الرؤية، فستستند هذه الكوميديا المتحركة، التي تحمل اسم The Prince، إلى حساب محاكاة ساخرة شهير على "إنستجرام" يتخيل ردود فعل الأمير جورج على الأخبار المتعلقة بميجان والعائلة المالكة.

وستصور الكوميديا سكان قصر وندسور، كما يراهم الأمير جورج الصغير، وشخصيات بارزة فى حياته بمن فيها عمته ميجان العصرية وعمه هارى، وسيعير الممثلون أورلاندو بلوم وألان كامينج وتوم هولاندر أصواتهم لشخصيات في هذا العمل.

ويأتى هذا الإعلان بعد أيام من تخلى هاري وميجان عن مهامهما الملكية، وسيتولى جاري جانيتي كاتب "فاميلي جاي" و"ويل آند جرايس» والذي دائماً ما ينشر صوراً ساخرة يتخيّل فيها ردود فعل الأمير جورج في مواقف ومناسبات عدة، كتابة "ذي برينس" وإنتاجه.