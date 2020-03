شكرا لقرائتكم خبر عن ايمي سالم تكشف موهبة جديدة لها في فترة الحجر الصحي.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة إيمي سالم، جمهورها ومتابعيها، بمقطع فيديو جديد لها، من مشاركتها في تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك، والتي ظهرت فيه من داخل منزلها اثناء قضائها فترة الحجر الصحي المنزلي.

وقالت سالم في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع انستجرام "وديه حاجه تانيه ممكن تعملوها مع اللي محجورين صحياً معاه... هياخد وقت عقبال اما يطلع صح، فبكده تكون ضربت عصفورين بحجر... طلعت فيديو ظريف، حرقت وقت جميل من الاوقات الصعبة اللي احنا فيها ❤، و كمان حيخليك تكتشف مواهب اللي معاك في البيت اللي استحالة كنت متعرف عليها قبل كده ... Thank u mom for your finger participation ???????? #StaySafe #STAYhome #quarantineFun #dura #durachallenge".

وعلى سياق متصل، شارك النجم أحمد السعدني، جمهوره اليوم بمقطع فيديو من فيديوهات تطبيق التيك تيك ، نشره عبر حسابه بانستجرام وهو بملامح فتاة صغيرة لا بتسم، في إشارة منه للوضع الحالى الذي يعيشه الكثيرين في العزل الصحي داخل منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

