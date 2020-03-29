شكرا لقرائتكم خبر عن "مش بينقلوا كورونا".. فنانون يدشنون حملة لحماية الحيوانات الأليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن عدد كبير من الفنانين والمشاهير، حملة جديدة لحماية الحيوانات الأليفة، بعد الظاهرة التي انتشرت الفترة الأخيرة بتخلي الكثيرين عن حيوانتهم الأليفة خوفاً من نقلهم لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإصابتهم به.

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في تلك الحملة التي دشنها الفنان كريم رمزي، ومن ضمن المشاركين الفنانة شيرين رضا، والإعلامي شريف مدكور، والفنان أحمد فهمي، والنجمة إيمي سمير غانم، والفنان الكوميدي عمرو وهبة.





















وظهر كل النجوم المشاركين في الفيديو، لتوجية رسالة توعية بأن الكلاب والقطط لا يمكنها نقل عدوي فيروس كورونا، وفقاً لما صرحت به منظمة الصحة العالمية.

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في الولايات المتحدة، لا يوجد دليل يشير إلى أن أي حيوانات، بما في ذلك الحيوانات الأليفة أو الماشية أو الحياة البرية، قد تكون مصدرًا لعدوى COVID-19 في الوقت الحالي، ومع ذلك نظرًا لأن جميع الحيوانات يمكن أن تحمل جراثيم يمكن أن تسبب المرض، فمن الجيد دائمًا ممارسة العادات الصحية حول الحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى.

اغسل يديك بعد التعامل مع الحيوانات أو طعامها أو نفاياتها أو مستلزماتها.

تدرب على نظافة الحيوانات الأليفة وتنظيفها بعد الحيوانات الأليفة بشكل صحيح.

اصطحب الحيوانات الأليفة إلى الطبيب البيطري بانتظام.