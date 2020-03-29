شكرا لقرائتكم خبر عن جورج سيدهم ونادية لطفى.. حكاية صورة نادرة جمعت نجمين رحلا فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الناقد طارق الشناوي صورة نادرة تجمعه مع النجمين الراحلين نادية لطفي وجورج سيدهم، وذلك بعدما فارق الأخير الحياة بالأمس بعد صراع طويل مع المرض طوال سنوات.

اجتماع النجمين اللذين فارقا الحياة خلال العام الحالي 2020، وأحزنا الوسط الفني بوفاتهما، جاء قبل عامين حيث حرصت وقتها الراحلة نادية لطفي على الاحتفاء بمناسبة عيد ميلاد صديقها الفنان جورج سيدهم مثلما يظهر خلال الصورة التي تم تعليقها في الخلفية وكٌتب عليها عبارة "أحب أكون أول من يهنيك بعيد ميلادك".

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نادية لطفى وجورج سيدهم بينهما طارق الشناوي

وتوفى الفنان الراحل جورج سيدهم مساء، الجمعة، عن عمر يناهز 82 عاما، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانه غدا الأحد فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من كنيسة العذراء بمدينة نصر.

يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 تخرج في كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى زميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.