"الفيشاوي يطبخ وميرهان حسين ترقص".. مواهب نجوم الفن في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بجزء من نشاطهم اليومي في ظل فرض حظر التجوال، وتطبيق إجراءات العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"،.
الخليج 365 يرصد لكم تفاصيل من حياة بعض النجوم خلال فترة العزل.
أحمد الفيشاوي
نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر الفيشاوي في الفيديو وهو يتبل اللحم، من داخل المطبخ، قائلًا: "طبعا في حاجتين بحب اعملهم في البيت، بحب اتبل اللحمة، وبحب ألم الزبالة أوي".
وعلق الفيشاوي على الفيديو :"حاجتين بحب اعملهم في البيت جدا".
مي سليم
نشرت الفنانة مي سليم مقطع فيديو رفقة شقيقتيها ميس ودانا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
ظهر بنات حمدان في الفيديو، وهن يرقصن على نغمات أغنية "سلم علي"، ويغنين "سلم علي.. الفيروس جاي"، وهن يرتدن الجلباب الصعيدي، ويمسكن بـ"الشوم"
وعلقت مي :"خليكم في الدار خاف على أبن بلدك يا ولدي".
ميريهان حسين
كما نشرت الفنانة ميرهان حسين مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ميرهان بـ"بدلة" رقص، وهي تقلد منى زكي في مسرحية "كده أوكيه"، وعلقت: "أنا النداهة ندهتني".
ريهام أيمن
نشرت الفنانة ريهام أيمن مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تلعب مع أولادها، من داخل المطبخ، وعلقت: "العبوا مع أولادكم وابسطوهم أنتو كمان هتتبسطوا وتنسوا أي حاجة وحشة، انتهزوا فرصة أنكم معاهم طول الوقت".
رضوى الشربيني
فيما نشرت الإعلامية رضوى الشربيني مقطع فيديو، بجمعها بشقيقها، وهما يغنيان أغنية "بكلمك مش بترد"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"تهييس الحظر".
نشرت المذيعة مي حلمي مقطع فيديو يجمعها بزوجها المطرب محمد رشاد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرا فيه وهما يقلدان صوت الإعلامية إسهاد يونس، وعلقت "مي": "هل ممكن الراجل يلاقي الحب الحقيق بعد الجواز، هنبهدلكوا تيك توك".
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