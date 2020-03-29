داليا البحيري بـ"تاج" ودرة في الحديقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"تاج" على رأسها، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة تجمعها بكلبها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "القطط والكلاب لا تنقل كورونا".

أميرة هاني

نشرت الفنانة أميرة هاني صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بنظارة شمسية سوداء.

أنابيلا هلال

نشرت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، وعلقت: "شعور الانعزال مريح بدون اهتمامات مزيفة".

درة

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نشرت الفنانة التونسية درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، من داخل حديقة منزلها.

ساندي

نشرت المطربة ساندي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، خلال تواجدها في أحد الملاهي الترفيهية.

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من اللون الأسود، وعلقت: "الحياة صعبة ولكن هذا لا يعني أن تستسلم".

كنزي دياب

نشرت كنزي أبنه الفنان عمرو دياب صورة تجمعها بإحدى صديقاتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق من اللونين الأبيض والأسود.

مجدي الهواري

نشر المخرج مجدي الهواري صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهوى يمارس الرياضة من داخل منزله.

أحمد مكي

نشر الفنان أحمد مكي صورة ، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مع "بغبغان"، وهو يتحدث معه.