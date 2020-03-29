محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
انتقد عدد من نجوم الفن والإعلام إلقاء بعض المواطنين بحيواناتهم الأليفة في الشوارع، خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، رغم نفي منظمة الصحة العالمية لذلك.
ونشر الفنان شريف رمزي مقطع فيديو لمجموعة من الفنانين، ينصحون فيه بعدم التخلي عن الحيوانات سواء كانت قطط أو كلاب، وطالبوا أي شخص يقوم بتربية حيوانات أليفة الأ يتركها، لأنه لا يحمل فيروس الكورونا، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وكان من بين هؤلاء النجوم :"شيرين رضا، عباس أبو الحسن، شريف رمزي، علا رشدي، إيمي سمير غانم، فراس السعيد، تارا عماد، شيرين رضا، الإعلامي شريف مدكور، الإعلامية شيرين حمدي، أحمد فهمي، إيمان العاصي"، وغيرهم.
وعلق شريف رمزي: "الكلاب والقطط لا تنقل فيروس الكورونا، الحيوانات مبتنقلش ڤيروس كورونا من لا يرحم الحيوان لا يمكن أن يرحم الإنسان".
يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة" وشارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| فنانون وإعلاميون ينتقدون إلقاء الحيوانات الأليفة في الشارع: "لا تنقل الفيروس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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