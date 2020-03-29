بصوت الفنانين.. الحيوانات لا تنقل فيروس كورونا

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مجموعة فيديوهات لعدد كبير من الفنانين يرفعون شعار "الحيوانات لا تنقل فيروس كورونا"، وذلك عبر صفحات الرفق بالحيوان ومحبي الحيوانات.

وظهر عدد كبير من الفنانين في فيديوهات ينصحون أصحاب الحيوانات بعدم التخلي عن حيوانهم الأليف، تحت شعار "الحيوانات لا تنقل الكورونا"، ومن أبرزهم :" أحمد فهمي، إنجي وجدان، الإعلامية إيمان الحصري والإعلامي شريف مدكور، ريهام ايمن، شريف رمزي، والمخرج عمرو

سلامة، تارا عماد، شيرين رضا، إيمي سمير غانم، لارا إسكندر، عمرو وهبة، أسماء جلال، إيمان العاصي، علا رشدي".

شاهد الفيديو ..

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وجاء ذلك بعد تصريح من منظمة الصحة العالمية، حول نقل الكلاب والقطط فيروس كورونا للبشر، حيث قالت:" أنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن الحيوانات مثل الكلاب أو القطط يمكن أن تصاب بالفيروس المستجد،

ولم تسجل حالات بشرية أصيبت نتيجة عدوى من حيوان أليف".

ولم يظهر أى من الحيوانات أى علامات لمرض كوفيد 19، وفقًا لمتحدث باسم إدارة الزراعة وصيد الأسماك والمحافظة (AFCD)، الذى أضاف أنه سوف يراقب الكلاب عن كثب وإجراء اختبارات متكررة على الحيوانات.

وكانت خبيرة صحة الحيوان البروفيسور فانيسا بارز من جامعة سيتى قد حثت المواطنين فى السابق على عدم الذعر ، حيث لا يوجد دليل على انتقال العدوى إلى الحيوانات الأليفة، كما أشارت إلى تجربة سارس لعام 2003، وأظهرت أن القطط والكلاب لن تمرض أو تنقل الفيروس إلى البشر.