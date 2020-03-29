فيديو .. أنوشكا شارما تحلق شعر فيرات كوهلي من داخل الحجر الصحي

نشرت الفنانة العالمية أنوشكا شارما فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت أنوشكا من خلاله وهي تقص شعر زوجها لاعب الكريكت فيرات كوهلي، وعلقت على الفيديو قائلة: حاليًا من داخل الحجر الصحي. شعر زوجها لاعب الكريكت فيرات كوهلي، وعلقت على الفيديو قائلة: حاليًا من داخل الحجر الصحي. Advertisements شاهد من هنا يذكر أن الفنانة العالمية أنوشكا شارما، شاركت سابقًا في بطولة فيلم Sanju، وهو من تأليف وإخراج راجكومار هيراني، وبطولة كل من رانبير كابور، سونام كابور، باريش روال، فيكي كوشال، مانيشا كويرالا، ديا ميرزا، ، كاريشما تانا، بومان إيراني، تابو، جيم ساربا.

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