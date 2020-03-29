بطريقة كوميدية.. إسعاد يونس توجه رسالة هامة للشباب

شاركت النجمة القديرة والإعلامية إسعاد يونس، متابعيها، بمقطع فيديو، من أحد أفلامها، والتي جمعتها مع الفنان سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علقت "إسعاد" على الفيديو:"وأنت خارج من الأوضة وطالع الصالة"، والتى تظهر فيه وهى تودع سمير غانم وهو يرد عليها قائلاً "متاخفيش يا روحى مسافة الطرقة وجاى " ، وذلك للتعبير بطريقة كوميدية عن الوضع الحالى الذي يعيشه الكثيرون، تنفيذأ للإجراءات

الاحترازية التي نفذتها السلطات المصرية في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

Advertisements

شاهد الفيديو ..

وفي نفس السياق، طالبت الفنانة إسعاد يونس، من المواطنين الذين يصرون

حتى الآن النزول والتجمع، قائلة: "نازل ليه؟، علشان تقعد مع صحابك على القهوة تاخدلك نفسين شيشة؟، طيب استأذنك وانت نازل، بص وراك، وشوف أهل بيتك وولادك، وقولهم انا نازل اجيب الوباء، لو أبوك وأمك مش غاليين عليك؛ فهما غاليين علينا".

شاهد الفيديو ..