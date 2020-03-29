أصالة وأنغام في الطريق.. حفلات البث المباشر تشعل حماس السوشيال

تصدرت حفلات وزارة الثقافة لمشاهير الفنانين والفنانات، على موقع الفيدويهات العالمي "يوتيوب"، والتي جاءت عن طريق خدمة البث المباشر "أون لاين"، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل.

وأشعلت الحفلات حماس رواد السوشيال ميديا، الذين عبروا عن سعادتهم بالترفيه بهذه الطريقة في فترة الحجر المنزلي وحظر التجول خوفا

وأحيا تامر عاشور أول حفل غنائي لايف، بدون جمهور، ضمن مبادرات خليك بالبيت، التي تبنتها وزارة الثقافة لدعم المواطنين بالبقاء في منازلهم وكسر حالة الملل، لحين الانتهاء من أزمة انتشار كورونا، والذي تسبب في تعليق جميع

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الفعاليات التي تتضمن تجمعات المواطنين.

وحصدت الحفلة التي بثت عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" أكثر من 330 ألف متابع، وأكثر من مليون مشاهدة.

كما حقق حفل الموسيقار عمر خيرت، على صفحة وزارة الثقافة المصرية على موقع يوتيوب، أعلنت الوزارة عن تقديم حفل خاص للفنانة السورية، أصالة، يوم 2 أبريل المقبل، كما تحيي الفنانة أنغام في الـ 9 من الشهر نفسه حفلًا أخر في تمام التاسعة مساء.