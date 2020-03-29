وجهت الفنانة العالمية ماريا كاري رسالة إلى الفنانة العالمية بريتني سبيرز، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وعلقت ماريا على منشور بريتني سبيرز، قائلة:أحبك بريتني .. Advertisements وسأستمع إلى أقوى شخصية تعزز معنوياتي .. شكرًا لك على هذة الرسالة الجميلة. وسأستمع إلى أقوى شخصية تعزز معنوياتي .. شكرًا لك على هذة الرسالة الجميلة. وكانت الفنانة العالمية بريتني سبيرز نشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة، وظهرت من خلالها مع الفنانة العالمية ماريا، كما هنأتها بعيد ميلادها، قائلة: عيد ميلاد سعيد ماريا كاري .. أنت أحد الأسباب الرئيسية التي بدأت الغناء .. ألبوم فراشة الخاص بك لا يكبر أبدًا حتى بعد أكثر من 20 عامًا .. إنه ببساطة كلاسيكي وأستمع إليه اليوم بينما أعمل في صالة الألعاب كما هنأتها بعيد ميلادها، قائلة: عيد ميلاد سعيد ماريا كاري .. أنت أحد الأسباب الرئيسية التي بدأت الغناء .. ألبوم فراشة الخاص بك لا يكبر أبدًا حتى بعد أكثر من 20 عامًا .. إنه ببساطة كلاسيكي وأستمع إليه اليوم بينما أعمل في صالة الألعاب الرياضية .. عيد ميلاد رائع .. بارك الله فيك.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تهنئتها بعيد ميلادها .. ماريا كاري توجه رسالة لـ بريتني سبيرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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