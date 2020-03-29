شاهد .. جيم كاري يداعب جمهوره من داخل الحجر الصحي

نشر الفنان العالمي جيم كاري صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وظهر كاري من خلالها داخل الحجر الصحي، وعلق عليها قائلًا: اليوم الخامس لوجهي الجامح. من فضلك لا تضع يديك بالقرب من القفص. Advertisements يذكر أن الفنان العالمي جيم كاري شارك مؤخرًا في بطولة فيلم Sonic the Hedgehog، وهو من تأليف باتريك كيسي، وإخراج جيف فاولر، وبطولة كل من جيمس مارسدن، تيكا سومبتير، بين شوارتز، شانون تشان-كنت، آدم بالي، نيل ماكدونو، ديبس هوارد. كاري شارك مؤخرًا في بطولة فيلم، وهو من تأليف باتريك كيسي، وإخراج جيف فاولر، وبطولة كل من جيمس مارسدن، تيكا سومبتير، بين شوارتز، شانون تشان-كنت، آدم بالي، نيل ماكدونو، ديبس هوارد.

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