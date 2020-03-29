بسبب منشور محمد إمام .. فيلم لص بغداد يتصدر محركات البحث

تصدر فيلم لص بغداد التريند في مصر بأكثر من ألفي بحث تم عليه وذلك بعد وقت قليل من نشر الفنان الشاب محمد إمام منشور على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
دعى محمد إمام في منشورة السابق الجمهور للتفاؤل والأمل وقال بأن كل الأشياء التي تعودنا عليها سيصبح لها طعم أخر عقب عودة الحياة لطبيعتهابعد أنتهاء أزمة كورونا.
قال إمام " إن شاء الله لما نعدي الأزمة دي على خير.. كل حاجة هيبقى ليها طعم تاني.. الشغل.. الصحاب.. الصلاة في أماكن العبادة.. السفر.. الرياضة.. السينما.. الشارع.. الحياة نفسها هيبقى ليها طعم تاني.. هنحس بكل النعم اللي كانت موجودةفي حياتنا ومش شايفينها.. هنعرف قيمة اليوم اللي كان بيعدي عادي ومش عاجبنا.. هتفهم أن نومتك في وسط عيلتك وهما كويسين بالدنيا "
وأضاف قائلًا " احنا هنبقى احسن من الاول كتير أن شاء الله.. والأيام الحلوة لسه جاية "
الجدير بالذكر إن أحدث أعمال محمد إمام هو فيلم لص بغداد والذي شارك فيه كل من النجمتين أمينة خليل وياسمين رئيس.
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