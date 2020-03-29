شارك الفنان أحمد السعدني جمهوره بفيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهر "السعدني" في الفيديو بضفيرتين وملامح فتاة لا تبتسم، مستخدماً تطبيق "سناب شات" للفلاتر، معلقاً عليه قائلاً:" تفائلوا". "سناب شات" للفلاتر، معلقاً عليه قائلاً:" تفائلوا". Advertisements شاهد الفيديو من هنا.. يذكر أن الفنان أحمد السعدني عرض له مؤخرا مسلسل "شبر ميه" عبر قناة‎ DMC ‎، واستطاع أن ينال إعجاب الجمهور ‏، ‏ويحقق ‏نسبة مشاهدة عالية، وشاركه العمل كلاً من:" نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، إيناس كامل "، من اخراج: طارق رفعت، وتأليف: شريف بدر الدين. ميه" عبر قناة‎ DMC ‎، واستطاع أن ينال إعجاب الجمهور ‏، ‏ويحقق ‏نسبة مشاهدة عالية، وشاركه العمل كلاً من:" نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، إيناس كامل "، من اخراج: طارق رفعت، وتأليف: شريف بدر الدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. كيف يقضي أحمد السعدني أوقات الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.