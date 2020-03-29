كندة علوش تتصدر جوجل لليوم التالي على التوالي

نجحت النجمة السورية كندة علوش في تصدر محرك البحث جوجل لليوم التاني على التوالي، وذلك بسبب احتفالها بعيد ميلادها مع متابعيها عبر من خلال بث مباشر على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام"، وقت حظر التجوال، بعيدًا عن التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

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ووجه العديد من الفنانين رسائل التهنئة وعلى رأسهم السيناريست تامر حبيب ، وكلا من ظافرعابدين، منى زكي، هنا شيحة، درة،

آيتن عامر، أصالة وابنتها، كما هنأها زوجها الفنان عمرو يوسف ونشر صورة تجمعهم معا وعلق عليها بكلمات رومانسية مليئة بالحب:"كل عام وأنتِ بخير يامرسايا، وأتمنى لأحلامك تون حقيقة وكوني متأكدة دوما أني منهم".

يذكر أن علوش شاركت مؤخرًا في تحدى "الملل"، الذى أطلقته الفنانة هند صبرى عبر حسابها بـ"انستجرام"، وشاركت متابعيها بصورة لها وقت طفولتها وظهرت بصحبة والدها، وعلقت عليها:"

تحدي الملل بدتو هندوش.. عشان نسلي وقتنا ونحنا بالبيت وننشر صور من الطفولة.. صورة مع بابا غير مفهومة تماماً بالنسبة الي لا من حيث الأزياء ولا الريأكشن الغريب .. وبتحدى رانيا يوسف وآسر ياسين وظافر عابدين ومحمد عبد الرحمن ينزلو صور".

وكانت الفنانة السورية تعاقدت على بطولة قصة جديدة من مسلسل "إلا أنا" ومن المقرر أن تكون مدتها 10 حلقات، والمسلسل من إخراج مريم أحمدى ويشارك في بطولتها محمد شاهين ومحمد علاء.

وسوف نستعرض عدد من صور كندة علوش التي شاركت بها جمهورها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي، وأخرى التي ظهرت بها في مناسبات مختلفة.

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