بالفيديو- مي سليم وميس ودانا حمدان بالزيّ الصعيدي

ميرنا وليد - بيروت - في إطار دعوات الفنانين والمشاهير لمتابعيهم من أجل الالتزام بالعزل المنلي لمنع انتشار ​فيروس كورونا​، قدمت الشقيقات الثلاثة ​مي سليم​ و​ميس حمدان​ ​ودانا حمدان​ فيديو غنائي جديد على ألحان أغنية "سلم عليّ" الفلكلورية.

وظهرت كل واحدة منهنّ ترتدي زي الرجل الصعيدي، ووضعن شوارب، وحذرن من التلامس عبر موقع التواصل الإجتماعي، وعلقت مي كاتبة: "خليكم في الدار خاف علي ابن بلدك يا ولدي ".

الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي يجتمعن فيها الشقيقات الثلاثة في فيديوهات تمثيلية هادفة إذ سبق وارتدين بذلات الرجال في فيديو سابق بهدف تسلية المتابعين.

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