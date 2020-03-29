تامر حسني يدافع عن الحيوانات الأليفة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​تامر حسني​ صورة الحيوان الأليف الكلب عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بهدف الإضاءة على أن الحيوانات الأليفة لا تنقل ​فيروس كورونا​ المتفشي في جميع أنحاء العالم ويطلب من المتابعين أن يحتفظوا بحيواناتهم الأليفة في المنزل ولا يتخلوا عنها.

وعلق تامر حسني على الصورة قائلا : الكلاب والقطط مبتنقلش فيروس كورونا.

يذكر أن آخر أعمال الفنان المصري تامر حسني الفيلم السينمائي "الفلوس" الذي انطلق عرضه في دور العرض السينمائية يوم 25 كانون الأول عام 2019 وصوّره في لبنان.

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