ميرنا وليد - بيروت - شارك السوبر ستار ​راغب علامة​ حملة "زقفة للأبطال" أي للطاقم الطبي الذي يحاول إنقاذ المصابين بفيروس ​كورونا​ بعدما تفشيه في جميع أنحاء العالم وأعلن راغب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من خلال فيديو نشره عن أنه سيقف الى جانب عائلته ​السيدة​ ​جيهان​ وخالد ولؤي على شرفته للتصفيق يوم الأحد 29 آذار عند الساعة الثامنة مساء.

ويشارك في هذه الخطوة الإعلامية ​ديما صادق​، ​عاصي الحلاني​، و​أنجو ريحان​ والممثل ​عبدو شاهين​ وآخرين و​سياسيين​ وإعلاميين على أن تكون الدعوة للجميع من أجل التصفيق لهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- حملة تصفيق للأبطال على شرفات المشاهير.. راغب علامة وعائلته أول المشاركين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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