ميرنا وليد - بيروت - حالة كبيرة من الملل أصابت جميع الذين التزموا الحجر المنزلي ولا يعملون ععن بعد بسبب فرض العزل الاجتماعي وحظر التجوّل لمنع انتشار فيروس كورونا Covid-19.

وكشفت الإعلامية اللبنانية ​ريا أبي راشد​ عن تجربتها مع الحجر المنزلي ومللها من الجلوس في المنزل من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه من داخل غرفة نومها ترتدي ثياب النوم وتسير في الغرفة كأنها على السجادة الحمراء.

وعلقت ريا أبي راشد كاتبة: "روتيني اليومي، 4 إطلالات مختلفة بـ ٤ بيجامات مختلفة، طريقة عمل الموضة في البيت".

وتابعت: "أوجه الشكر لزوجي الذي صورني 5 مرات ولم يطلّقني بعد".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- ريا أبي راشد تطلّ على المحبين من غرفة نومها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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