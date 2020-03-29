ميرنا وليد - بيروت - لجأ رجل بريطاني منذ سنوات الى بناء منزل استعداداً لحدوث أي كارثة على الكرة الأرضية، حتى وجد بلاده والعالم أجمع أمام تفشي فيروس كورونا.

فعلى مدار 5 سنوات، بنى ملجأ تحت الأرض ليحتمي فيه في حالات الطوارئ وحرص على جعله أشبه بمنزل مزوّد بوسائل الترفيه والتسلية.

وقرّر البريطاني ​كولين فورز​ عام 2015، أن يبدأ في بناء ملجأ تحت الأرض، في الحديقة الخلفية لمنزله، وقد نجح في جعله يبدو وكأنه منزل حقيقي.

ووضع فورز في الملجأ فراشا وجهاز تلفاز ومجموعة من الطبول لممارسة هوايته المفضلة، وحرص على تزويده بمولد كهرباء خاص، حسبما أظهر مقطع الفيديو الذي نشره على يوتيوب.

كما بنى الرجل مطبخا داخل الملجأ، مزودا بجهاز "ميكرويف" ومغسلة، وملأه بالمواد الغذائية المعلبة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- لن تصدقوا أين يعيش هذا الرجل هرباً من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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