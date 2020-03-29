مسلسل نادية الجندي مهدد بالخروج من السباق الرمضاني

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توقف تصوير مسلسل “سكر زيادة”، والذي يجمع الفنانات نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وهالة فاخر، وسميحة أيوب، عن التصوير، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في لبنان، إذ إن معظم مشاهد العمل يتم تصويرها في بيروت.
وأوقفت الشركة المنتجة للمسلسل أيضا، باقي الأعمال التي تصورها في لبنان أبرزهم مسلسل “أسود فاتح” للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.
وكشف مصدر أن مسلسل “سكر زيادة”، للنجمة نادية الجندي لم يتم تصوير حلقات كافية منه حتى الآن، لافتا إلى أن الوضع الحالي إذا استمر أكثر من أسبوعين سيخرج العمل من سباق دراما رمضان.
والجدير بالذكر أن مسلسل “سكر زيادة” مأخوذ من فورمات أمريكي وتدور أحداثه فى إطار كوميدي.
ويشارك في بطولة العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمي، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد، وغيرهم.
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