آمال ماهر تتصدر تويتر بعد أول حفل غنائي لايف

تصدرت الفنانة آمال ماهر، قائمة البحث "تريند" على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد دقائق من أول حفل غنائي لايف قدمته لمتابعيها وجمهورها، بالتزامن مع فترة الحجر الصحي المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وبعد انتهاء الحفل، علقت آمال ماهر، بتغريدة، عبر تويتر: "اتمني تكونوا انبسطوا وانتظروني في حفلات جديدة لايڤ بإذن الله".

وقدمت الفنانة آمال ماهر، أول حفل لايف لها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، مساء اليوم السبت، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والحجر المنزلي الصحي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وفي بداية الحفل، وجهت آمال ماهر التحية لجمهورها قائلة: "وحشتوني أوي" بعد فترة من الغياب عن الحفلات، ثم شكرت صناع ألبومها الأخير "أصل الاحساس" الذي افتتحت به فقرات حفلها الغنائي اللايف.

من جهة أخرى، حقق كليب أغنية ماتسبنيش للفنانة امال ماهر 6 ملايين و313 ألف مشاهدة بعد مرور شهر ونصف على طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

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الأغنية كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة "فيولين"، والفيديو كليب تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.

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