الفريق الكوري BTS يعلن تأجيل جولته الغنائية فى أمريكا الشمالية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق الكوري الشهير BTS عن تأجيل جولته الغنائية في أمريكا الشمالية و ذلك بسبب الأزمة الصحية الحالية التي تجتاح العالم مؤخرا وهوالخبرالمتوقع من كل النجوم والفرق الغنائية حيث تم توقف الأحداث الموسيقية الكبرى بسبب انتشار فيروس كورونا .

و كانت الجولة ستبدأ في 25 و 26 أبريل المقبل في سانتا كلارا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

كما أعلن سابقا أعضاء الفريق الكوري BTS أنهم ألغوا اربع حفلات ضخمة كان من المقرر أن تقام في شهر أبريل المقبل في كوريا.

وأشار الفريق في بيان أنهم يبحثوا في البداية عن الأمان للجميع ..ويتبعوا توجيهات جميع الحكومات فيما يتعلق بالأحداث العامة لضمان توفير بيئة آمنة للجميع .. وسيكشف الفريق قريبا عن تحديث لمواعيد حفلاتهم الجديدة .

يذكر أن فريق BTS المكون من 7 أعضاء فاز بـ 9 جوائز Mnet Asian Music Awards لعام 2019 و هم أفضل نجم للعام و أفضل البوم غنائي وأفضل أغنية للعام و جائزة "Worldwide Icon of the Year " ، كذلك نال الفريق جائزة أفضل فريق غنائي رجالي و أفضل فيديو كليب للعام، أيضًا نال الفريق جائزة " Qoo10 Favorite Male Artist " و "Best Dance Performance Male Group" و " Worldwide Fans’ Choice Top 1" .