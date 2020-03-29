شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد نور وابنته عليا: خليك فى البيت ودى فرصة تقعد مع أولادك والان مع تفاصيل الخبر
من ناحية أخرى طرح، نور أغنية "أمى" من فيلم "ورق جمعية" المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائى، وهى من كلمات أحمد علاء الدين وتوزيع زووم وألحان محمد نور.
ويشارك في بطولة فيلم "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.
محمد نور أحد أعضاء فريق واما، وكان قد طرح أحدث كليباته مؤخرا بعنوان "شمس بحر"، من ضمن ألبوم "الصيف ابتدى"، وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج جون بيريز، وتم تصويره فى مدينة إبيزا الإسبانية.
ألبوم "الصيف ابتدى" يضم 10 أغنيات، وهى: "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"اسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة".
وتم التعاون فى الألبوم مع مجموعة من الشعراء، مثل: تامر حسين، نادر عبد الله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هانى رجب، جمال الخولى، أما الملحنون خالد عز، تامر عاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامى جمال، أحمد فهمى، محمد يحيى، بينما التوزيع الموسيقى فكان من نصيب أمين نبيل، توما، إيهاب فاروق، ونادر حمدى.
ويعتبر فريق واما واحدًا من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين: نادر حمدى، وأحمد فهمى، ومحمد نور، وأحمد الشامى.
يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك" و"عليا".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محمد نور وابنته عليا: خليك فى البيت ودى فرصة تقعد مع أولادك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.