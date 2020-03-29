تراند اليوم : جميلة باب الحارة تتحدى كورونا بصدر مكشوف !!

فنون - 28/03/2020 23:55

الخليج 365 - اعتبرت الفنانة السورية دانا جبر والتي جسّدت شخصية جميلة في مسلسل باب الحارة ان ملابسها الجريئة يمكن ان تكون سلاحا لمواجهة فايروس كورونا .

وطلت دانا جبر او جميلة باب الحارة على متابعيها بملابس جريئة جدا حيث ارتدت بلوزة مكشوفة الصدر وتنورة قصيرة وعلّقت بالقول : عم نتحدى كورونا "

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ولم يفهم متابعو دانا جبر كيف يتم تدي كورونا بهكذا ملابس فيما قال لها اخرون ان العلم والايمان وحدهما قادران على تحدي الوباء الذي يتفشى في العالم وليس الفنانات والملابس الجريئة .

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وتعتبر دانا جبر والتي اشتهرت كثيرا وحظيت بجمهور كبير في العالم العربي من ابرز الممثلات السوريات وجسدت العديد من الشخصيات في مسلسلات عدسدة منها باب الحارة وسنة اولى زواج .

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