تشييع جثمان الفنان جورج سيدهم غدا بحضور اسرته فقط وغياب رفاق العمر



تقام جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم يوم غد الأحد، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا في كنيسة العذراء بمنطقة مدينة نصر، وسيحضر الجنازة عدد محدود من اسرته فقط بعدما أصدرت الكنيسة المصرية قرارا بمنع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا.



الفنانة دلال عبد العزيز كشفت عن صدمة زوجها سمير غانم بعد رحيل رفيق مشواره الفني جورج سيدهم، لافته إلى أن الصدمة مضاعفة بعدما علم سمير أنه سيحرم من وداع سيدهم، ولن يتمكن من حضور قداس الجنازة أو إجراءات الدفن أو حتى مناسبة العزاء التزاما بقرارات الدولة بحظر التجمعات.



يذكر ان جورج سيدهم عصر أمس عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة بعد صراع مع المرض، وكان آخر ظهور فني له برفقة سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع في أحد الإعلانات بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

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جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

وعقب وفاة (الضيف أحمد)، استمر سمير وجورج فى العمل معًا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردًا ومن أهم مسرحيات جورج سيدهم (أهلًا يا دكتور) و(المتزوجون) و(حب فى التخشيبة) و(فندق الأشغال الشاقة) و(موسيقى فى الحى الشرقى)، ومن أبرز أفلامه أيضا، واحد في المليون ولسنا ملائكة وإضراب الشحاتين ومعسكر البنات، كما شارك سيدهم في العديد من المسلسلات، مثل الحلو ما يكملش وأصيلة ورأفت الهجان.