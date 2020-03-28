ليليا الأطرش: لن أعود إلى باب الحارة لهذه الأسباب.. وهؤلاء الأجمل بين الفنانين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة السورية ليليا الأطرش متابعيها أراءها بموضوعات مختلفة، وتحدثت عن آخر أخبارها من خلال خاصية البث المباشر عبر انستغرام، وقضت مع الجمهور أوقاتا مسلية في ظل حظر التجوال الذي فرضته معظم الدول بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت الأطرش خلال البث أنها لن تتواجد في الموسم الرمضاني المقبل، مبينة أنها كانت تدرس عدة مشاريع لكن لم يكتمل أي منها، معربة عن حزنها بسبب عدم تواجدها بالموسم الرمضاني المقبل.

وأجابت الأطرش على سؤال أحد المتابعين حول عودتها للمسلسل الشهير "باب الحارة" بعدما قدمت خلال أجزائه الستة الأولى شخصية "لطفية" زوجة "عصام- ميلاد يوسف"، مؤكدة أنها لن تعود لعدة أسباب منها التغيير الكبير الذي طرأ على المسلسل وغياب شخصياته الأساسية، ورأت أن هذا العمل لو تبدل اسمه سيلقى نجاحا كبيرا خصوصا بعدما أوجد حارة جديدة غير حارة "الضبع" التي كانت الأساس بالأجزاء الأولى .

وتمنت ليليا الأطرش أن تكون عودتها المقبلة للشاشة عن طريق مسلسل درامي معاصر يتناول أحداثا وقضايا مختلفة ومتميزة كما كانت عليه الدراما سابقاً.

وأضافت أنها تفضل هذه الأنواع من المسلسلات حاليا على اعتبار أنها ما يحتاجه الجمهور في الوقت الحالي، متمنية أن تتوفر فرص كهذه قريبا، كاشفة عن أنها لا تفضل حاليا العمل بمسلسل كوميدي.

وأوضحت الفنانة السورية أن مهنة التمثيل تفرض أحيانا على الممثل أن يشارك بأعمال ليست كتلك التي يفضلها أو يتمناها لنفسه. مشيرة إلى أن الفنان بالنهاية يعمل ليعيش ويضطر للمشاركة بأعمال قد لا تعجبه كثيرا حتى لا ينسى أو يفقد شغفه وليبقى متواجدا على الساحة الفنية .

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وحول موضوع الدراما المشتركة؛ أكدت الأطرش أنها فترة وستمضي بعد مدة من الزمن ، لافتة إلى أن سوق العمل هو من يطلب أعمالا كهذه لكن بالنهاية ستعود الأمور لأصلها وستعود الأعمال لتكون محلية بشكل كامل .

وانتقدت الأطرش استهتار بعض الفنانين الشباب بمهنة التمثيل، حيث قالت إن البعض منهم لا يهتم إلا بالظهور على التلفاز ، مبينة أن هذا الأمر خاطئ، وأنه ليس ما تعلمته في بدايتها .

وأعطت الأطرش رأيها بعد سؤال المتابعين لها عن اسم أجمل ممثلة بالوطن العربي؛ فكشفت عن أنها لا ترى أحدا يقارن بجمال النجمة السورية سلاف فواخرجي، وبالنسبة لأجمل مغنية بالوطن العربي اختارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وأكدت أنه بالرغم من محاولة الكثيرين تقليدها تبقى هي الأصل، وبالنسبة لأجمل ممثل بالوطن العربي قالت إن هذا سؤال محرج ولكنها بكل صراحة تفضل النجم السوري تيم حسن.

وظهرت الأطرش بميكاج خفيف وعلقت على إطلالتها أنها بالفترة الحالية هي من تعتني بتصفيف شعرها بسبب الحجر الصحي، ولكنها منذ مدة طويلة تضع لنفسها المكياج الخاص بها، كاشفة لمتابعيها عن أنها هي من كانت تعتني بالمكياج الخاص بها بكل أجزاء المسلسل الشهير "باب الحارة" .