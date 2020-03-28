محمد إمام من العزل المنزلى: بعد الأزمة دى هنحس بكل النعم اللى فى حياتنا

حرص النجم محمد إمام، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له، عبر حسابه بموقع انستجرام، من داخل الحجر المنزلي الذي يعيشه الكثيرون بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موجهاً رسالة للكثيرين بالتفاؤل والأمل.

وقال إمام في رسالته "إن شاء الله لما نعدي الأزمة دي على خير.. كل حاجة هيبقى ليها طعم تاني.. الشغل.. الصحاب.. الصلاة في أماكن العبادة.. السفر.. الرياضة.. السينما.. الشارع.. الحياة نفسها هيبقى ليها طعم تاني.. هنحس بكل النِعم اللي كانت موجودة في حياتنا ومش شايفنها.. هنعرف قيمة اليوم اللي كان بيعدى عادي ومش عاجبنا.. هتفهم ان نومتك في وسط عيلتك وهما كويسين بالدنيا.. إحنا هنبقى أحسن من الأول كتير إن شاء الله.. والأيام الحلوة لسه جاية".

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