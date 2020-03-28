أصالة تحصد ١١ مليون مشاهدة بـ "شامخ"

تخطت أغنية أصالة "شامخ" حاجز الـ ١١ مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد شهرين من طرحها. تقول كلمات الأغنية: "حروف الصمت مكسورة .. فصدري صوت يجرحني .. بصرخة ماوصلت سمعي .. ولا حتى درت عني .. تكسر في عيوني الدمع .. بعد ما جمده عزي .. وصارت عزتي لنفسي .. هي أكثر ما يكسرني .. ولو شامخ وأنا شامخ .. أحس الضعف في همسي .. وأنا أداري وأنا داري .. كثير الصبر يقهرني".

"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز، وتوزيع منتصر محمد علي، ومكش وماستر OMIX.

يذكر أن أحدث ألبومات أصالة، ألبوم "في قربك" الذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة من بينها: "مبقاش سر"، و"جابوا سيرته".

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