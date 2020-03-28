بعد رحيل جورج سيدهم كيف ساهم في نجومية شيرين

تصدر الفنان الراحل جورج سيدهم تريند "جوجل"، بعد وفاته أمس، الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما.

ولد جورج سيدهم في مدينة جرجا بمحافظة سوهاج عام 1938، اشتهر ببراعته في التقليد والتقمص منذ أن كان طالبا بالمدرسة الثانوية ليصبح رئيسا لفريق التمثيل بالمدرسة الثانوية.

ما لا يعرفه الكثيريون أنه بعدما اعتذرت الفنانة هويدا منسي ابنة الشحرورة لاستكمال دورها في مسرحية "المتزوجون" قام الفنان جورج بترشيح شيرين لأداء شخصية (لينا) في المسرحية لتأديه بتألق ونجاح كبيرين حيث استمر عرض المسرحية ما يقرب من 4 سنوات بعدها تم تصويرها للتليفزيون المصري عام 1980.

بعد شهرتها في المسرحية ذاع صيتها في الوسط الفني وبدأت تتهافت عليها العروض لتقف امام عمالقة الفن حيث كونت مع الزعيم عادل امام ثنائيا ناجحا فقد اشتركت معه في أكثر من عمل فني منها: الارهابي بخيت وعديلة الجردل والكنكة العراف مأمون وشركاه.

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وأعلنت أسرة الفنان القدير الراحل جورج سيدهم، تشييع جثمانه من كنيسة العذراء في مدينة نصر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا مع عدم إقامة عزاء له، تماشيا مع الاجراءات الوقائية من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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