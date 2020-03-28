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شريهان تدعو على تويتر لكل الإنسانية للنجاة من فخ كورونا

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القاهرة - لايف ستايل

نشرت الفنانة شريهان تغريدة لها عبر تويتر، وجهت من خلالها رسالة مؤثرة إلى متابعيها بالتزامن مع فترة الحجر الصحي المنزلي لمجابهة فيروس المستجد - كوفيد 19.

وكتبت شريهان، في تغريدتها قائلة: "بكل لغات العالم، إلى كل إنسان إلى ⁧#الإنسانية⁩ البشرية .. سلامتك سلامتي وسلامتي سلامتك .. وقايتك وقايتي و وقايتي وقايتك .. "أرجوكم" الوقاية . الوقاية . ⁧#الوقاية".

من ناحية أخرى اكد الكاتب والمؤلف مدحت العدل، أن مسرحيته كوكو شانيل والتي من المقرر أن تعود من خلالها الفنانه الكبيرة شريهان الى الساحة الفنية بعد سنوات من الغياب تم الانتهاء من تصويرها كاملة وهي من تأليفه وإخراج هادي الباجورى.

وتابع الكاتب مدحت العدل أنه لا يعرف موعد عرضها حتى الآن خاصة وأن المسئول عن إنتاج العمل وتسويقه شقيقه المنتج جمال العدل.

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