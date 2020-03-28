شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت خارج من الأوضة وطالع الصالة.. هكذا سخرت إسعاد يونس من الوضع الحالى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة القديرة والإعلامية إسعاد يونس، متابعيها، بمقطع فيديو لها من أحد الأفلام التي جمعتها مع الفنان سمير غانم، للتعبير عن الوضع الحالى الذي يعيشه الكثيرون تنفيذأ للإجراءات الاحترازية التي نفذتها السلطات في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت يونس، مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "وأنت خارج من الأوضة وطالع الصالة"، والتى تظهر فيه وهى تودع النجم سمير غانم وهو يرد عليها قائلاً "متاخفيش يا روحى مسافة الطرقة وجاى".

Advertisements

وسرعان ما استقبلت النجمة القديرة الكثير من التعليقات والإعجابات عبر الفيديو الذي شاركته منذ قليل ووصل عدد مشاهداته لأكثر من 75 ألف مشاهدة خلال دقائق.

وجهت النجمة إسعاد يونس، منذ أيام، رسالة مؤثرة إلى ممن يستهينوا بفيروس كورونا، ويصروا على النزول فى الشوارع رغم إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

إسعاد يونس قالت خلال الفيديو: "أنت نازل ليه؟، علشان تقعد مع صحابك على القهوة تاخدلك نفسين شيشة؟، طيب استئذنك وانت نازل، بص وراك، وشوف أهل بيتك وولادك، وقولهم أنا نازل اجيب الوباء، لو ابوك وأمك مش غاليين عليك؛ فهما غاليين علينا".