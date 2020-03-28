شكرا لقرائتكم خبر عن بيعاكس مراته على الهواء.. شوف أحمد فهمى قال إيه لهنا الزاهد فى أول حلقات برنامجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة هنا الزاهد أولى حلقات برنامجها الترفيهى الجديد "هزر فزر"، والذى يعرض على قناة cbc، وقالت هنا فى بداية البرنامج: "معاكم هنا الزاهد مذيعة لأول مرة أنا مذيعة طب إزاى اللى عاوز يضحك يستنى هنا واللى عاوز يلعب يستنى هنا عشان ده برنامج هزر فزر".

ثم رحبت هنا الزاهد بالفريق الأول، وهما: أحمد فهمى وأحمدى فتحى ومصطفى بسيط، وعند دخول الفنان أحمد فهمى الاستوديو تغزل فى هنا على الهواء، قائلا: "شكلك حلو والله"، لترد عليه وهى مبتسمة: "ربنا يخليك"، وأطلق الفريق الأول على نفسهم " فريق البصمجية".

وبعد ذلك رحبت هنا بالفريق الثانى، وهما أكرم حسنى وعمرو وهبة وجيلان علاء، وأطلق الفريق الثانى على نفسهم "فريق حنفى الأبهة" لأنهم يرتدون جميعهم جاكيت جينز.

وأطلقت قناة cbc أحدث برامجها الترفيهية "هزر فزر"، اليوم السبت الذى تقدمه النجمة هنا الزاهد، وتستضيف من خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين.

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وينقسم ضيوف كل حلقة إلى فريقين، كل منهم يضم 3 نجوم، ليتنافسوا خلال عدد من الألعاب، وتشهد حلقة اليوم السبت، منافسة بين فريق النجوم أحمد فهمى وأحمد فتحى ومصطفى بسيط، والثانى فريق أكرم حسنى وجيلان علاء وعمرو وهبة.

البرنامج الجديد للفنانة هنا الزاهد، يشهد مشاركة عدد كبير من النجوم، والذين سينقسمون إلى فريقين فى كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتى يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.

من الألعاب الموجودة فى البرنامج أيضًا "لعبة الحروف"، والتى يقوم كل فرد من الفريق خلالها بإخفاء عينيه بنظارة معتمة، ويمسك حرفًا لتكوين الكلمة الصحيحة التى تجيب سؤال المذيع، ويمكنه استبدال الحرف مع أعضاء الفريق.

كذلك لعبة "البوسترات المحرفة"، والتى يتم فيها عمل تعديل على بوسترات أفلام، مع عدم كتابة اسم العمل، وعلى المتسابقين معرفة اسم الفيلم صاحب البوستر الأصلي.

وأيضًا لعبة تمثيل 5 أغانى فى 50 ثانية، ولعبة الموسيقى التصويرية، حيث يقوم اثنين من الفريق بعمل موسيقى تصويرية لفيلم شهير، يغنون الموسيقى وليس كلامًا، ويجب معرفة اسم الفيلم المشهور به هذه الأغنية خلال دقيقتين. والبرنامج يبث فى تمام الساعة العاشرة مساء، يومى السبت والأحد عبر قناة cbc.