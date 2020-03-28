شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لنجم الأوسكار توم هانكس بعد شفائه من فيروس كورونا.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول ظهور للنجم توم هانكس على السوشيال ميديا بعد شفائه من فيروس كورونا وعودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال هانكس من خلال صفحته على فيس بوك، إنه الآن موجود فى منزله بالولايات الأمريكية مثله مثل باقى الأمريكيين، وإنه ملتزم بإجراءات التباعد الاجتماعى.

ووجه هانكس الشكر لكل من قاموا بالعناية به وبزوجته ريتا ويلسون فى أستراليا، وكل من ساعدهما للعودهما إلى الولايات المتحدة.

وكانت فرحة كبيرة انتابت عشاق النجم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، وذلك بعد تماثلهما للشفاء وعودتهما للولايات المتحدة الأمريكية بعدما قضيا فترة الحجر الصحي بالمنزل في أستراليا.

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قبل 16 يوما فاجأ هانكس جمهوره بإعلان إصابته وزوجته ريتا بفيروس كورونا الذى اجتاح العالم أثناء تواجدهما في أستراليا، حيث كان يحضر لفيلم جديد لم يستقر على اسمه يلعب به دور مدير أعمال الفيس بريسلي، بينما كانت ريتا على موعد مع جمهورها، حيث أحيت حفلا موسيقيا بدار أوبرا سيدني.

وبعد أسبوع واحد فقط من إعلان هانكس وزوجته إصابتهما بالفيروس خرجا سويا من الحجر الطبي إلى منزلهما بأستراليا لقضاء باقي فترة الحجر بالمنزل بعد الاطمئنان على صحتهما، حيث استكمل باقي الفترة بالمنزل للتأكد من أنهما تخلصا بالكامل من حضانة الفيروس وهي 14 يوما، وفى بعض الأحيان أكثر من ذلك.