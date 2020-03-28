شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "واقع مجنون" للديفا: الكليب مس عدد كبير من الناس لأنه عبر عن واقعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب نضال هانى مخرج كليب "واقع مجنون" للديفا سميرة سعيد عن سعادته بردود الافعال التى تلقاها عقب طرحه والتى فاقت توقعاته .

نضال قال فى تصريحات خاصة أنه مبسوط بردود الأفعال من جانب أصدقائه من داخل الوسط الفنى وخارجه مشيرا إن الكليب مس عدد كبير من الناس وعبرعن الواقع الذى يعيشه العالم وأظهر هموم الانسان التى حولت حياته إلى حياة معقدة كما أنه يحمل جوانب إنسانية كبيرة، وتنطبق على الحال الذي يعيشه العالم بسبب فيروس كورونا المنتشر.



سميرة سعيد ونضال هانى

واستخدم نضال صورة الكليب باللونين الأسود والأبيض خاصة إن هذا المود يجعل رؤية المشاعر ونظرات العيون بشكل أوضح إضافة إلى استعمال إضاءة صحيحة.

وكانت الديفا سميرة سعيد قد طرحت كليب "واقع مجنون" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام، وحقق نسب مشاهدة عالية .

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ويقول مطلع الأغنية: الشمس طالعة فوق، والليل ع الأرض ليه، أسوار مالهاش بيبان، والبحر فاضى ليه، طلع المطر لفوق، وخلاص ما نزلش تاني، الخوف فى كل عين، اللى بيحصل ده إيه.

وكانت أخر آعمال الديفا كانت أغنية "هليلة" من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وهندسة صوت هانى محروس.

من ناحية أخرى، تتعاون سميرة مع نفس فريق، بأغنية أخرى بعنوان "إنسان آلى"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد.

يشار إلى أن الديفا سميرة سعيد، أحيت حفلا ناجحا فى دبى فى يناير الماضى، وذلك بمشاركة المواهب الشابة، وقدمت سميرة سلسلة من أجمل أغانيها، بالإضافة إلى تقديمها مدلى مميزة مع كل من المواهب سندى لطى ورضوان الأسمر، الأمر الذى أشعل أجواء الحفل رقصا وفرحا حتى منتصف الليل.