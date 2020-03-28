شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام من العزل المنزلى: بعد الأزمة دى هنحس بكل النعم اللى فى حياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد إمام، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له، عبر حسابه بموقع انستجرام، من داخل الحجر المنزلي الذي يعيشه الكثيرون بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موجهاً رسالة للكثيرين بالتفاؤل والأمل.

وقال إمام في رسالته "إن شاء الله لما نعدي الأزمة دي على خير.. كل حاجة هيبقى ليها طعم تاني.. الشغل.. الصحاب.. الصلاة في أماكن العبادة.. السفر.. الرياضة.. السينما.. الشارع.. الحياة نفسها هيبقى ليها طعم تاني.. هنحس بكل النِعم اللي كانت موجودة في حياتنا ومش شايفنها.. هنعرف قيمة اليوم اللي كان بيعدى عادي ومش عاجبنا.. هتفهم ان نومتك في وسط عيلتك وهما كويسين بالدنيا.. إحنا هنبقى أحسن من الأول كتير إن شاء الله.. والأيام الحلوة لسه جاية".

وشارك إمام، مؤخراً في بطولة فيلم "لص بغداد" مع النجم فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.