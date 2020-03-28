شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: جنازة جورج سيدهم مقتصرة على الأسرة وممنوع تواجد الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، إن جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم المقرر إقامتها غدا الأحد، مقتصرة على الأسرة فقط، بالإضافة إلى عدد محدود جدا من الفنانين المقربين، كما يمنع تواجد الإعلاميين والصحفيين والقنوات التليفزيونية لعدم التزاحم للوقاية من فيروس كورونا، طبقا للإجراءات الاحترازية التي قررها رئيس مجلس الوزراء.

وتوفى الفنان الراحل جورج سيدهم أمس، الجمعة، عن عمر يناهز 82 عاما، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانه غدا الأحد فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من كنيسة العذراء بمدينة نصر.

يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 تخرج في كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى زميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.