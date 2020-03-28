أول رسالة من توم هانكس بعد عودته لأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

عاد توم هانكس إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الحجر الصحي جراء إصابته هو وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا المستجد في أستراليا، وبعد تماثله الشفاء عاد إلى منزله، ووجه رسالة عبر حسابه على تويتر.



وقال في رسالته: "مرحبًا بالجميع، نحن في المنزل الآن، ومثل بقية أمريكا، نواصل الحماية في المكان والتباعد الاجتماعي، شكرا جزيلا للجميع في أستراليا الذين اعتنوا بنا، أنا وريتا نقدر ذلك، وشكرا للجميع الذين تمنوا لنا السلامة".



وأصيب الفنان العالمي توم هانكس وزوجته الفنانة ريتا ويلسون بفيروس كورونا خلال تصوير فيلم في أستراليا، ما استدعى دخولهم الحجر الصحي، وكان هانكس يحرص على التواصل عبر حسابه على فيس بوك مع الجميع، من أجل تقديم النصيحة وطمأنة الجمهور.