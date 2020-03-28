جريمة وإثارة.. إليك أبرز ما تعرضه المنصات الإلكترونية بينها "Freud"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تتنافس عدد من المنصات الإلكترونية، على عرض عدد من الأعمال المميزة خلال هذه الفترة، تنوعت بين المسلسلات والأفلام، نوعا من التسلية والترفيه في ظل التزام عدد كبير من جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويستعرض "الخليج 365"، بعض الأعمال الفنية على أبرز المنصات الإلكترونية:

Netflix

تعرض منصة "نتفليكس"، الموسم الأول من مسلسل "Freud"، المكون من 8 حلقات، بطولة روبرت فينستر، إيلا رومف، جورج فريدريك، إخراج مارفن كرين الحاصل على جوائز "مارفن كرين" (‎4 Blocks).

تدور أحداث المسلسل في القرن التاسع عشر، حول انضمام طبيب التحيلي النفسي المتعطش "سيجموند فرويد"، إلى وسيلة روحية لحل لغز عدد من الجرائم الدموية.

المسلسل حصل على تقييمات لم تقل عن 8 بـ موقع imdb، على كل حلقاته.

سيجموند فرويد هو طبيب نمساوي من أصل يهودي، اختص بدراسة الطب العصبي ومفكر ويعتبر مؤسس علم التحليل النفسي.



WATCH iT

تستعد منصة watch it لعرض مسلسل "شديد الخطورة"، خلال أيام قليلة، المسلسل بطولة أحمد العوضي، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.

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المسلسل ينتمى لنوعية الـ 7 حلقات، وتدور أحداثه حول عالم الانترنت، ويكشف عن الأفراد الذين يستخدمونه استخداما سيئا عن طريق الهاكرز على أجهزة البنوك و المؤسسات والكبيرة.

كما تعرض المنصة حاليًا مسلسل "قوت القلوب"، بطولة الفنانة ماجدة زكي.

تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول مُدرسة ذات شخصية غير متزنة، يجعلها تتسبب فى الحرج لأسرتها.



Shahid

بينما تعرض منصة شاهد الإلكترونية، المسلسل التركي "ابنة السفير"، بطولة نسليهان أتاغول وانجين أكيوريك، وتدور أحداثه حول ابنة سفير، تقع في قصة حب ميؤوس منها مع ابن عامل في موغالا، إذ يعلم الطرفين انهما لن يستطيعا الاجتماع بسبب الفروق الاجتماعيى بينهما، فيقرران الهرب وترك كل شيء خلفهما، في اليوم الذي سيهربان فيه يحصل شيء غامض وتختفي الفتاة.

وتعرض المنصة أيضًا المسلسل الكوميدي "اللعبة"، بطولة شيكو وهشام ماجد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد ودعاء رجب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.

VIU



وتعرض منصة "فيو"، مسلسل "طاقة حب"، بطولة أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وأحمد صفوت، ومن إخراج أحمد يسري، وتأليف أحمد صبحي.

المسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الحلقات الطويلة التي تصل إلى 60 حلقة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يتضمن ثلاثة خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.