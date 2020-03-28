ياسمين رئيس: "مش عايزة أمشي في طريق التيك توك المظلم".. وأحمد الشامي يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علقت الفنانة ياسمين رئيس، على انتشار فيديوهات التيك توك، خلال فترة العزل المنزلي، التي يعيشها الشعب المصري الاَن، كما نصحت وزارة الصحة المصرية للحد من انتنشار فيروس كورونا المستجد. وكتبت "رئيس" تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " مش قادرة خلاص ومش عايزه امشي في طريق التيك توك المظلم". وعلق الفنان محمد عبدالرحمن على تغريدة الفنانة ياسمين رئيس: "خشي برجلك اليمين". Advertisements كما نصحها الفنان أحمد الشامي بعدم التواصل مع هذا التطبيق،: "أرجوكي بلاش ونبي ده أسوأ حاجة على الكوكب". وتصور ياسمين حاليا فيلم "جارة القمر"، مع زوجها المخرج هادي الباجوري، تأليف محمود زهران. وشاركت ياسمين رئيس مؤخرًا في فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، فتحي بعبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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