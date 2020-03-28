الليلة.. انطلاق أولى حلقات برنامج "هزر فزر" لهنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تنطلق اليوم أولى حلقات برنامج المسابقات "هزر فزر"، الذي تقدمه الفنانة هنا الزاهد، على شاشة "Cbc"، في تمام العاشرة مساءً.

ونشرت هنا بوستر البرنامج الذي تصدرته، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " النهاردة الساعة ١٠ مساءًا على CBC، سللو وقتكوا و انتوا في البيت و يارب يعجبكم".

وتنتظر هنا الزاهد عرض فيلمها "الغسالة"، بطولة كل من محمود حميدة وأحمد حاتم ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.