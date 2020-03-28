محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تنطلق اليوم أولى حلقات برنامج المسابقات "هزر فزر"، الذي تقدمه الفنانة هنا الزاهد، على شاشة "Cbc"، في تمام العاشرة مساءً.
ونشرت هنا بوستر البرنامج الذي تصدرته، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " النهاردة الساعة ١٠ مساءًا على CBC، سللو وقتكوا و انتوا في البيت و يارب يعجبكم".
وتنتظر هنا الزاهد عرض فيلمها "الغسالة"، بطولة كل من محمود حميدة وأحمد حاتم ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. انطلاق أولى حلقات برنامج "هزر فزر" لهنا الزاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.