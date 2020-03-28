"هنعرف قيمة اليوم اللي كان بيعدي عادي".. محمد إمام يعلق على العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان محمد إمام على الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، بشأن فيروس كورونا المستجد، وفترة العزل المنزلي وحظر التجول، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة ستمر على خير، وتعود الحياة كما كانت عليها.

وعلق إمام على الصورة: "إن شاء الله لما نعدي الأزمة دي على خير.. كل حاجة هيبقى ليها طعم تاني.. الشغل.. الصحاب.. الصلاة في أماكن العبادة.. السفر.. الرياضة.. السينما.. الشارع.. الحياة نفسها هيبقى ليها طعم تاني.. هنحس بكل النِعم اللي كانت موجودة في حياتنا ومش شايفنها.. هنعرف قيمة اليوم اللي كان بيعدى عادي ومش عاجبنا.. هتفهم إن نومتك في وسط عيلتك وهما كويسين بالدنيا.. احنا هنبقى أحسن من الأول كتير إن شاء الله.. والأيام الحلوة لسه جايه".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام فيلم "لص بغداد" بطولة فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وكان يعرض في دور العرض قبل إغلاقها.