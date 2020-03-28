مهرجان المسرح العالمي يهدي دورته الحالية للراحل جورج سيدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نعت إدارة مهرجان المسرح العالمي أون لاين والذي تنظمة مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، الفنان جورج سيدهم الذي توفي أمس الجمعة، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، في بيان، اليوم السبت، إن الراحل من أهم فناني الزمن الجميل الذي رسم البسمة على وجوهنا وكان مصدر إلهام لأجيال كثيرة من الفنانين.

وأضاف أن المهرجان يهدي دورته الأولى التي انطلقت أمس، إلى روح الفقيد الذي وافته المنية في اليوم العالمى للمسرح .. خاصة وأن له أعمال مسرحية جليلة لا يمكن أن تنسى.

يذكر أن مهرجان المسرح العالمي (أون لاين) هو أول مهرجان مسرحي عبر شبكة الإنترنت يتم تنظيمه على مستوى العالم ويستمر حتى الثلاثاء القادم، ويبث عروضه على صفحة مؤسسة "س" للثقافة والإبداع يوميا في تمام الساعة الخامسة، والسابعة، والتاسعة مساء، وذلك في ضوء الاحتفال باليوم العالمى للمسرح، وتحديا لفيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف جميع الأنشطة في كل الدول.