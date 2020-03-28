صور| ميريام فارس تزرع حديقة منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استغلت المطربة اللبنانية ميريام فارس، تواجدها بشكل دائم في المنزل حاليًا، في ظل الظروف التي تمر بها لبنان، والعزل المنزلي، تجنبًا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت ميريام صورًا، عبر خاصية الاستوري، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميريام في الصور وهي تزرع حديقة منزلها، وكتبت على إحدى الصور: "طول عمري كنت بحب أعمل هذا الشيء بإيدي ولا مرة كان عندي الوقت، خليك بالبيت".

طرحت الفنانة اللبنانية ميريام، 3 يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "حبيبي سعودي"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

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