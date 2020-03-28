بـ"الكمامة".. حمادة هلال: "يا ريت نغسل إيدينا عشان ما نتعديش من الكورونا"



مازح الفنان حمادة هلال جمهوره بشأن ارتداء "الكمامة"، وغسل الأيدي، لتجنب الإصابة بفيروس محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:مازح الفنان حمادة هلال جمهوره بشأن ارتداء "الكمامة"، وغسل الأيدي، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ونشر حمادة صورة له، ظهر فيها مرتديًا "كمامة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " ياريت يا جماعة نغسل إيدينا كويس ونلبس الكمامة عشان منتعديش من الكرونا ويجيلنا COVID-19 ربنا يسترها علينا وعليكوا". من ناحية أخرى، طرح حمادة هلال أغنية بعنوان "ست الناس"، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم، والأغنية من كلمات هشام عبدالحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج أحمد بدران.

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