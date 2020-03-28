غدا.. راغب وعاصي وعلي جابر يشاركون في "سقفة للأبطال" من منازلهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المطربان اللبنانيان راغب علامة وعاصي الحلاني والإعلامي علي جابر مشاركتهم في هاشتاج "زقفة للأبطال"، من أجل دعم الطواقم الطبية في لبنان، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونشر"علامة" مقطع فيديو يجمعه بأسرته، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وقال: "بهذا الزمن الصعب وبالأوقات الصعبة، الأوقات اللي هجم علينا الإرهاب اسمه الكورونا، في عندنا أبطال في الصف الأول دافعوا عنا وعن الشعب وعن الإنسان وعن الوطن، هم الكادر الطبي في لبنان، الكادر الطبي في مستشفيات لبنان، لهم مني ألف تحية، كما قاوم الجيش اللبناني وقواتنا الأمنية وشعبنا الإرهاب الذي أتى ليدمر لبنان، اليوم الكادر الطبي هو بالصف الأول".

أضاف علامة: " أنا وعائلتي الأحد يوم 29 من هذا الشهر الساعة 8 مساءً هنكون واقفين على البلكون لنسقف للأبطال".

وعلق السوبر ستار علامة على الفيديو، الذي نشره: "لكم مني مليون تحية يا أبطال، الكادر الطبّي في لبنان، الأحد ٢٩ مارس الساعة ٨ مساءً، وقفوا معنا على البلكون، لنقدم زقفة للأبطال".

Advertisements

كما نشر المطرب اللبناني عاصي الحلاني مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قال فيه: "أنا بكره الأحد الساعة 8 مساءً، راح أكون موجود على بلكون بيتي أنا وعائلتي ونسقف ونحيي القطاع الصحي عندنا بلبنان، وبدعو كل الشعب اللبناني الغيور والمحب يقف معنا نفس الوقفة، ونسقف ونحيي القطاع الصحي من دكاترة، ممرضين، مساعدين، الصليب الأحمر، الدفاع المدني، على المجهود الكبير اللي بيقدموه بهذه المرحلة الصعبة، خلينا كلنا نكون قلب واحد وإيد واحدة، ونحيهم، وبتمنى من كل قلبي الشفاء العاجل لكل المرضى بهذه المرحلة العصيبة اللي بنمر بيها سواء في لبنان أو في كل العالم".

وعلق الحلاني على الفيديو: " الأحد ٢٩ مارس الساعة ٨ مساءً، وقفوا معنا على البلكون، لنقدم زقفة للأبطال، في القطاع الصحي اللبناني على العطاء والمجهود الكبير الف شكر وامتنان لكم على تضحياتكم، الرب يحميكم ويكون معكم".

كما نشر الإعلامي علي جابر فيديو له عبر حسابه على "إنستجرام"، طالب فيه الشعب اللبناني بتقديم التحية لكل الفريق الطبي الذي يقف في صدارة المواجهة أمام فيروس كورونا، مؤكدًا إنه سيقف في بلكونة منزله بدبي لتقديم التحية للفريق الطبي من مكانة.

وكانت وزارة الصحة العامة في لبنان قد أصدرت بيانا عن إصابات الكورونا، جاء فيه: "حتى تاريخ 28/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة 412 حالة بزيادة 21 حالة عن يوم أمس.