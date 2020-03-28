محمد عبدالرحمن لعلي ربيع: "أنا وأوس أوس بنقولك كل سنة وأنت طيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد عبدالرحمن صورة تجمعه بالفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، والفنان علي ربيع، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بمناسبة عيد ميلاد علي ربيع الموافق غدًا الأحد.

وظهر الثلاثي في الصورة خلال حضورهم إحدى المباريات، وعلق محمد عبدالرحمن: " أنا و اوس اوس بنقولك كل سنة وانت طيب يا ربيع وعقبال مليون سنه ويارب تحقق نجاحات أكتر واكتر وإن شاء الله فيلمنا مع بعض الخطة العامية يكسر الدنيا بإذن الله، ودايماً مبسوط وفرحان وناجح وربنا يعدي الكورونا دي على خير عشان نعرف نجيبلك تورته ".

ويحتفل نجم مسرح مصر الفنان علي ربيع بعيد ميلاده الـ31، غدا 29 مارس، إذ إنه من مواليد 1989.

فيلم "الخطة العامية"، يشارك في بطولته علي ربيع، وغادة عادل، عمرو عبدالجليل، محمد عبدالرحمن، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كنز، ومن إخراج معتز التوني.

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