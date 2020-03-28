صور .. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها على طريقتها الخاصة

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم بعض الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وظهرت نادين من خلالها وهي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها من داخل البيت، كما علقت على الصورة قائلة: ما قدرت ما عيّد معك يا حياتي عيد

ميلادك ولو بالبيت لوحدنا بالبيجاما .. ما كان الي قلب يمرء عيدك بلا كيك كان لازم قلك اني بحبك و بفتخر فيكي و مبسوطة فيكي قد الدني حبيبة قلبي كل سنة وأنت بخير و صحة وسعادة وفرح وبتمنالك احلى أيام و يبعد عنك ولاد الحرام والمرض والشر ان شاء الله تمرق الأزمة على خير وسنة الجايي تكون احلى علينا ونعمل احلى عيد بحبك لآخر نفس لتخلص الدني.

ومن ناحية آخرى تشارك الفنانة نادين نسيب نجيم في بطولة مسلسل عشرين عشرين، وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة كل من قصي خولي، رامي عياش، رولا بقسماتي، رنده كعدي، فؤاد شرف الدين، ماريتا الحلاني، جنيد زين الدين، حسين مقدم، كارمن لبس، فادي إبراهيم.